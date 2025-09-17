Inscrición en Narón nas actividades do programa “Inclusión social das mulleres”

O programa de “Inclusión social das mulleres” inclúe tres propostas para as que se abrirá este xoves 18 o prazo de inscrición, tal e como indicou a concelleira de Benestar Social, María Lorenzo.
Volve a clase, Ti + e Avanza TIC son as modalidades ofrecidas, todas elas de balde e dirixidas a mulleres empadroadas en Narón que se atopen en situación de vulnerabilidade. Todas estas accións de inclusión social impartiranse dende outubro deste ano a xuño de 2026. A actividade “Volve a clase” diríxese a mulleres desempregadas de entre 18 e 65 anos.
Alfabetización, ensinanza en español e galego para inmigrantes, preparación das probas para obter a nacionalidade española, as de competencias clave niveis 2 e 3 e as de acceso a ciclos/ESO forman parte dos contidos desta acción, que se desenvolverá na Casa da Mocidade, na Gándara. Haberá tres grupos, dous de alfabetización, con doce prazas cada un deles, e un de Competencias clave nivel 2 e 3, tamén con 12 prazas.
No que respecta ao curso “Ti +” a edil recordou que se dirixe a 12 mulleres en situación de especial vulnerabilidade persoal, social e laboral, que abordarán contidos como a adquisición de destrezas no eido persoal, sanitario, educativo e sociocomuntiario, así como no de ocio e tempo libre. As clases levaranse a cabo os martes e xoves na Casa da Mocidade, na Gándara.
A maiores, ofrécese o obradoiro “Avanza TIC”, para mulleres desempregadas de Narón de entre 18 e 65 anos. O autocoñecemento, a motivación, o empoderamento, técnicas e ferramentas de procura de emprego, introducción ás novas tecnoloxías, realización de trámites burocráticos on line, procura de emprego a través das novas tecnoloxías e contacto co mundo empresarial a través das plataformas dixitais forman parte dos contidos que se tratarán neste curso.
Ofértanse un total de doce prazas, que se impartirán na Casa da Mocidade As inscricións deben realizarse -ata esgotar prazas- a través da Sede Electrónica de Narón, do Rexistro municipal ou de calquera dos rexistros establecidos nos artigos 14.1 e 16.4, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións públicas. Para máis información pódese contactar co Servizo Sociocomunitario Municipal, a través do número de teléfono 981 337 700 (extensións 1108 e 1115).
Así mesmo, tal e como recordou a edil naronesa, haberá un servizo de asesoramento á inscrición na Casa da Mocidade para estas actividades, de luns a venres en horario de 10:00 a 13:00 horas, dende este xoves 17 ata o día 30 deste mes. A concelleira de Benestar Social animou ao colectivo ao que se dirixen estes cursos “a inscribirse nos mesmos co fin de mellorar a súa inclusión social e ter máis facilidades á hora de poder acceder ao mundo laboral, aproveitando unha oportunidade formativa impulsada a través deste programa municipal”.