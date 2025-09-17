El Festival de Entes animados llega a Neda con el espectáculo antológico “As minhas mais… marionetas”

Este sábado 20 la Casa de Cultura de Neda acoge la primera de las dos obras que el VII Festival Internacional de Entes Animados traerá al municipio. Se trata de «As minhas mais… marionetas», que podrá disfrutarse a partir de las 12:00 horas.

La compañía portuguesa Trulé (investigación de formas animadas) presenta este espectáculo de pura poesía visual, donde las marionetas representan pequeños fragmentos de vida, a través de historias que te harán reír y soñar. Una propuesta llena de emociones sin necesidad de palabras.

“As minhas mais… marionetas” es un espectáculo antológico que sintetiza más de cuarenta años de investigación del premiado Manuel Costa Dias sobre las técnicas de construcción y manipulación de marionetas.

El VII Festival Internacional de Entidades Animadas, con 21 representaciones en la segunda quincena de septiembre en ocho municipios de Ferrolterra, traerá también a Neda -municipio coorganizador del evento- la obra de teatro «El oso que no estaba» (viernes 26, a las 18 horas).