El BNG califica de “escándalo” la recapitalización en Emafesa

La decisión del gobierno municipal de Ferrol de recapitalizar Emafesa para pasar del 49% al 93% de su accionariado ha desatado las críticas del BNG, calificándolo este miércoles su portavoz municipal Iván Rivas de “escándalo.”

Con esta medida, el gobierno municipal “quere eximir a parte privada e a Xunta de Galicia de responsabilidade”, recordando sus críticas a la adquisición de la depuradora de cabo Prioriño en 2014, en el primer mandato de José Manuel Rey Varela.

Iván Rivas quiso apoyar su intervención de manera gráfica, usando seis naranjas y dos folios, en uno de ellos con la palabra ‘perdas’ y en el otro ‘capital social’. La empresa empezó en el año 2000 con seis millones de capital social, usando para ello todas las naranjas en ese folio, y las iba moviendo una a una hasta dejar cinco de ellas en ‘perdas’ y tan solo una en ‘capital social’, porque “a día de hoxe o patrimonio son 600.000 euros.”

La solución aportada por el gobierno municipal de empezar con una minoración de capital “para cubrir as perdas e quedar en 600.000 euros de capital social”, para, posteriormente, hacer una ampliación de capital “dándolle cinco millóns de euros á parte privada, para restaurar a situación inicial”, por lo que el Partido Popular “quere cubrir as perdas de Emafesa co diñeiro de todos, tras subir as tarifas e o canon, ahora lles regala cinco millóns de euros.”

Esta recapitalización era, bajo su punto de vista, “pagarlle os favores prestados a Emafesa”, siendo el responsable de esta situación actual de la empresa “o mesmo alcalde do PP que en 2014 decidiu facerse cargo dunha depuradora que non podía funcionar e que obrigou os veciños a costear a súa reparación e a depuración de Narón, sen esixille nada a Xunta que non quiso asumir ningún tipo de responsabilidade e, o mínimo, e asumir a súa reparación.”

En todos estos años desde 2014, el saneamiento de la zona rural “nunca se fixo”, mientras que Emafesa sigue reclamando al Concello de Ferrol todos los gastos de depuración de Narón “ao consideralo así como débeda”, donde en los informes que el gobierno municipal ha entregado a los grupos de la oposición “Ferrol lle debe un millón de euros a Emafesa por Narón.”

Esta operación de recapitalización “non ten nome” y tampoco “se remunicipaliza o servizo, nin se piden responsabilidades a Xunta e a administración estatal, con custes inasumibles para nos”, en una medida que será “meter esta problemática debaixo da alfombra.”