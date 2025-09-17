Padres de alumnos del CPI As Mirandas, en Ares, denuncian «graves deficiencias» en las aulas de Infantil

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (ANPA) Ramón Pimentel del CPI As Mirandas de Ares ha presentado una reclamación ante la dirección del centro por lo que califican como «graves irregularidades» que afectan a la calidad educativa, la seguridad y la salud de los alumnos y profesores de Educación Infantil.

Según un comunicado de la ANPA, firmado por su presidente, Carlos López Páez, la situación se ha vuelto insostenible tras la habilitación de una única aula para las dos unidades de 5 años de Educación Infantil. Esto ha provocado que 26 alumnos compartan un mismo espacio, superando con creces la ratio legal de 20 alumnos por aula.

Además de la masificación, los padres denuncian otras «deficiencias críticas«, como la falta de ventilación e iluminación natural directa, ya que la única ventana está inutilizada por las obras en curso y que la zona de Educación Infantil solo dispone de un baño no adaptado para más de 50 alumnos. El nuevo comedor, previsto para los más pequeños, tampoco cuenta con aseo, obligando a los niños a desplazarse hasta la zona de Primaria.

Los padres y madres también denuncian que la salida de las aulas de Infantil da directamente a la zona de obras y, según la ANPA, no existe un plan de evacuación ni de autoprotección actualizado para esta situación. Por último, detallan que el centro cuenta con un solo profesor de apoyo para seis unidades de Infantil, cuando la normativa exige dos. Esta carencia de personal se agrava por el alto número de alumnos con necesidades especiales en esta etapa educativa.

Ante esta situación, la ANPA ha solicitado a la dirección del centro que informe de las medidas que se adoptarán de manera urgente para solventar estos problemas.

Entre las peticiones, se incluye el desdoblamiento del grupo de 5 años, la adecuación de las aulas y la instalación de baños provisionales, así como la inmediata incorporación del profesor de apoyo.