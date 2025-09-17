Valdoviño invita a realizar el Camino a San Andrés de Teixido

Abre este jueves inscripciones en la tradicional andada, que este año se celebrará el 27 de septiembre alcanzando su 24 edición.

Un año más, y ya van 24, el Ayuntamiento de Valdoviño organiza este mes de septiembre su andada a San Andrés de Teixido. Tendrá lugar el sábado 27, y este jueves 18, la concejalía de Cultura abre inscripciones para reservar plaza (hasta el miércoles 24 a mediodía). Podrá hacerse presencialmente en la casa de la cultura o a través de un formulario online en la portada de la web municipal www.concellodevaldovino.com, de lunes a viernes de 10 a 13 horas con un máximo de 3 inscripciones por persona.

Está abierta a personas a partir de 12 años, y en este caso y hasta los 14, deberán ir acompañadas de una persona adulta, además de contar con la correspondiente autorización -los menores de 18-. Las plazas son limitadas, y se volverán a ofertar alrededor del centenar. El coste es de 15 euros, e incluye el regreso en autocar.

El punto de concentración es el aparcamiento de la Puerta del Sol (frente a Casa Joselito) a las 8:00 horas. De allí saldrá el autocar en dirección al lugar de la Rocha, inicio de la andada. Habrá visita a la Capilla da Fame y parada en el núcleo de Porto do Cabo, las personas participantes contarán además con diferentes puntos de avituallamiento a lo largo del recorrido.

A la llegada, podrán participar en el almuerzo en el área recreativa próxima al santuario, y el regreso está previsto en autocar sobre las 18:30 horas.

 

