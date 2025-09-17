La muestra de vehículos de carreras eléctricos abre la semana de la movilidad de Ferrol

El circuito de seguridad vial se traslada al jueves ante la predicción de lluvia

para el fin de semana.

La concejala de Movilidad y Seguridad de Ferrol, Pamen Pieltain, visitó, esta martes, en la plaza de Armas, la exhibición de los dos vehículos eléctricos del Proyecto Greenpower, una iniciativa docente impulsada desde el Campus Industrial de Ferrol. “Estamos ante una gran labor de investigación de cara la movilidad sostenible”, apuntó la concejala.

En la visita también participaron la profesora del departamento de Ingeniería Industrial de la UDC y directora de la Cátedra de Protección Civil y Gestión de Emergencias, Sonia Zaragoza, así como el coordinador del proyecto Greenpower y el director técnico de los equipos EPEF Racing Team I y EPEF Racing Team II, los profesores de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, José Manuel Amado y Emilio Sanjurjo.

Se trata de una actividad fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Ferrol y Universidade da Coruña con motivo de la Semana Europea de la Movilidad para todos que se conmemora, y que se busca ofrecer información a niños y adultos sobre las ventajas de contribuir a una movilidad sostenible.

Debido las condiciones meteorológicas, se traslada al jueves 18, en horario de 16.00 horas la 19.30 horas, el circuito de seguridad vial que se instalará en el Cantón. En este espacio los niños y niñas podrán participar con sus bicicletas o patinetes entre otros elementos de movilidad. Tras completarlo, recibirán una camiseta de la Semana Europea de Movilidad como regalo.