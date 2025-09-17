Borrador -Odeón acoge una exposición sobre el trabajo realizado por AFAL con personas afectadas por Alzheimer y otras demencias

El Centro Comercial Odeón acoge hasta el domingo una exposición sobre el Día Mundial del Alzheimer (fecha que se conmemora el próximo día 21 de septiembre), promovida por AFAL Ferrolterra en colaboración con el Concello de Ferrol, bajo el título “Xuntos sumamos lembranzas”.

Se trata de una muestra itinerante formada por 10 expositores en los que se refleja el trabajo diario de la entidad con personas afectadas por el Alzheimer y otras demencias desde su fundación, en el año 1997, para dar respuesta a las familias afectadas por esta enfermedad. Actualmente AFAL acompaña, apoya y mejora la calidad de vida de sus usuarios, ofreciendo apoyo y atención especializada en sus centros de día, así como talleres en diferentes concellos de Ferrolterra.

La inauguración de esta exposición contó con la presencia de Noelia Ríos (directora asistencial de AFAL), Carlos Gónzalez y José Mª Otero (presidente y director de AFAL, respectivamente), la concejala de Bienestar Social de Ferrol (Rosa Martínez Beceiro), el concejal de Sanidad de Narón (Manuel Ramos) y las concejalas de Servicios Sociales de Pontedeume (Charo Huerta) y Cedeira (Carmela Prieto), junto con la gerente de Odeón, Cristina Imaz.

Las actividades para conmemorar esta fecha se completan con otras dos iniciativas promovidas por AFAL. Por una parte, el viernes 19 de septiembre a las 16:30 horas en la sede de A Fundación en Ferrol tendrá lugar una charla científica en la que Eva Carro (bióloga científica del Instituto de Salud Carlos III) hablará sobre el “Marco científico y ético en la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer: un enfoque necesario para la prevención”. La entrada es gratuita, previa inscripción en el teléfono 981 370 692.

Finalmente, el domingo 21 saldrá de la Casa del Mar (Ferrol) una andaina circular que finalizará en la Plaza de Armas, donde se leerá un manifiesto y se soltarán globos en homenaje a las personas afectadas y sus familias.