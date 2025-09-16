El Racing viaja a Valdebebas cargado de moral

M.V.-La expedición racinguista partió al mediodía de este martes hasta Madrid, donde este miércoles a partir de las 17:00 (Movistar, Orange, Liga +) en el campo número 7 de la Ciudad Deportiva de Valdebebas recuperará el partido de la segunda jornada de la Primera RFEF, aplazado para su día inicial, el 31 de agosto, ante el Real Madrid Castilla.

Llega el cuadro verde a este partido con dos victorias consecutivas como local ante el Talavera y la Ponferradina, esta última el pasado domingo, en la que dejó muy buenas sensaciones a la afición. Ambos equipos gozarán del mismo tiempo de descanso, ya que los dos jugaron el domingo, por lo que se espera un partido muy atractivo entre dos conjuntos que están llamados a luchar por las primeras posiciones de la clasificación durante toda la temporada.

En la mañana de este martes, el técnico de los verdes, Pablo López comparecía en rueda de prensa previa al encuentro, en la que quería destacar «la confianza con la que llega el equipo después de dos victorias», pero también «la importancia de tener los pies en el suelo, ya que somos un equipo prácticamente nuevo y en construcción, por lo que debemos ir paso a paso».

Cuestionado el técnico racinguista acerca de las posibles rotaciones en este encuentro, teniendo en cuenta que el próximo domingo el Racing jugará en Lugo, Pablo López dejaba claro que «el foco siempre está en el partido inmediato, en este caso el del Real Madrid Castilla, donde buscaremos sacar tanto el mejor once posible como los mejores sustitutos durante el encuentro, sin pensar más allá de este enfrentamiento. En el partido de Lugo comenzaremos a pensar solamente después de que finalice el de mañana en Valdedebas».

El rival

El Real Madrid Castilla cambió este año de entrenador, marchándose Raúl González para dejar paso a un Álvaro Arbeola que afrontó una gran reconversión de la plantilla, teniendo a su cargo a muchos jugadores a los que ya entrenó la temporada pasada en el equipo juvenil madridista. El filial blanco cuenta con jóvenes de mucho talento y calidad, destacando a Tiago, Fortea o el delantero Rachad, aunque éste último, incorporado de la UD Almería no podrá jugar contra el Racing al encontrarse lesionado.

Los integrantes de las peñas del Racing en Madrid, la Peña Castiza y la Peña Naval del Jarama tenían intención de presenciar el encuentro en Valdebebas, pero las dificultades puestas por el Real Madrid al cambiar el escenario habitual de sus partidos, el Alfredo Di Stefano al campo número 7 de Valdedebas dificultaron las gestiones de los aficionados racinguistas. Pese a ello, algunos aficionados podrán asistir para animar al Racing gracias también a la cesión de las invitaciones realizadas por el propio Racing Club de Ferrol.