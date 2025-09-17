El proyecto XoGal transformará las calles de Neda en un gran tablero de juego

El proyecto XoGal, impulsado por GDR Montes e Vales Orientais, Terras de Miranda, Terra Chá e Seitura 22 en colaboración con la empresa gallega Skeirrum, tendrá su tercera cita el próximo 19 de septiembre, a las 18.00 horas, en Neda.

La experiencia, titulada «Tesoros de Neda», invita a los participantes a descubrir todos los tesoros ocultos de la localidad: «Pan, molinos, tradición… y un secreto oculto entre la harina y la historia. Viaja en el tiempo para descubrir cómo la localidad se convirtió en un referente del Camino Inglés y descubre qué hace del pan algo tan especial que conquistó la corte de Felipe II. Una aventura que te dejará con un buen sabor de boca».

Los participantes deberán resolver acertijos, preguntas y pruebas para completar el recorrido y ubicarse entre los mejores del proyecto, pudiendo así optar a diversos premios.

La inscripción está abierta y es gratuita a través del enlace: https://skeirrumtienda.com/xogal/. Para participar, solo se necesita un móvil con batería, conexión a internet y calzado cómodo. Con esta propuesta, XoGal invita a redescubrir la localidad y su patrimonio con una fórmula innovadora que combina juegos, historia y cultura.

XoGal es un proyecto que busca revitalizar la Galicia rural a través de la promoción cultural y turística basada en la gamificación, y contempla un total de 10 eventos hasta octubre de 2025, en diez municipios diferentes: Navia, Pedrafita do Cebreiro, Mondoñedo, Ribadeo, Viveiro, Abadín-Gontán, Vilalba, Pontedeume, Ortigueira y Neda