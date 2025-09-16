Ferrol se suma al Fin de Semana Mundial del Bienestar con actividades saludables

La concejala de Política Social de Ferrol, Rosa Martínez, presentó las actividades previstas con motivo del Fin de semana mundial del Bienestar en la ciudad departamental. “Sumámonos a esta iniciativa mundial que chega á súa novena edición, do 19 ao 21 de setembro, con actividades orientadas ao benestar físico”, señaló Martínez.

Este evento internacional está presente en más de 155 países y 10.000 lugares. Actualmente, el Ayuntamiento de Ferrol junto con otras entidades y colectivos de la ciudad, figuran ya en la web oficial https://world-wellness-weekend.org/es/

“Ofrecemos á poboación opcións para coidar a súa saúde integral e xerar espazos de encontros con estas actividades”, avanzó la edil. Así está prevista para este miércoles la charla sobre Unha alimentación saudable sen dietas, é posible a cargo de la dietista y nutricionista Almudena Seijo a la que acudirá la concejala de Política Social, Rosa Martínez, y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.

El resto de actividades se celebrarán el viernes día 19.

La primera de ellas es una carrera por el bienestar que saldrá del Cantón de Molíns a las 17.30 horas y que está dirigida por Inés Santiago, la meta será el estudio Dale Candela en la calle Real número 120. Delante de este espacio, a las 18 horas, tendrá lugar una clase de barra hitt, dirigida por Candela Otero, de Dale Candela Estudio. Y, la última actividad, se llevará a cabo en el Cantón de Molíns a partir de las 18.45 horas. Es una clase de yoga a cargo de Mandala Estudio de Yoga.

Al finalizar habrá un refrigerio saludable y un regalo para todos los participantes en recuerdo de esta jornada. “Invitamos aos ferroláns e ferrolás a sumarse a esta iniciativa tan saudable que leva o deporte á rúa”, finalizó Rosa Martínez.