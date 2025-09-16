Neda abre este miércoles, de forma escalonada, las inscripciones en sus escuelas deportivas y de bienestar

El Ayuntamiento de Neda inicia este miércoles, de forma graduada, las inscripciones en el centro cívico para las escuelas deportivas y de bienestar municipales. Y lo hace, mientras entra en su recta final el proceso administrativo de adjudicación del servicio de gestión e impartición de las actividades.

La programación, con propuestas para el público adulto, pero también para la gente menuda, arrancará el 1 de octubre. La nueva edición de “Nedactívate”, el programa municipal de actividades deportivas y saludables, incluirá hasta junio una decena de propuestas diferentes. El pilar central de la oferta serán las actividades para la gente adulta que se desarrollan en el centro cívico, en horario de mañana y de tarde.

En esta ocasión, habrá clases de gimnasia de mantenimiento; gimnasia terapéutica; entrenamiento funcional; zumba y sesiones de gimnasio con monitor y, por supuesto, vuelven las actividades con mayor demanda: yoga y pilates. Estas dos actividades contarán con varios grupos y horarios. En paralelo, se mantendrán las clases de gimnasia saludable en la casilla del Puntal.

La oferta extraescolar incluirá, por el momento, las ya tradicionales clases de patinaje en la pista polideportiva del Roxal. Y en lo que se refiera a las escuelas de bienestar social, volverán los grupos de memoria en la Casa de la Cultura y talleres de Mentes activas en O Puntal.

Del miércoles 17 al miércoles 24 de septiembre podrán formalizar la matrícula, en horario de 9:30 la 12:00 horas, las personas que se preinscribieron en junio. Del 25 a 30 de septiembre, será el turno de las personas empadronadas en la localidad que no habían hecho la preinscripción. Finalmente, a partir de 1 de octubre, podrá cubrir las vacantes existentes cualquier persona al margen de que sea o no vecina de Neda.

“Nedactívate” incluirá semanalmente más de cuarenta horas de actividades entre escuelas deportivas, actividades extraescolares y de estimulación cognitiva. Las plazas en la totalidad de las escuelas deportivas son limitadas.