Axenda en Narón do 17 ao 21 de setembro

Mércores 17 de setembro de 2025
Actividade: A voar Lugar. No Centro cívico social de San Xiao, ás 17:00 horas.
O programa Apego, impulsado dende o Concello de Narón a través do Servizo de Normalización Lingüística, retómase coa proposta A voar, de Cé Orquestra Pantasma. A asistencia require inscrición previa.
Venres 19 de setembro de 2025
Actividade: Entes Animados. Lugar: CCS San Xiao, ás 19:00 horas.
O primeiro dos espectáculos do VII Festival Internacional de Entes Animados que se celebrará en Narón será Marieta la valiente, da compañía brasileira Trapustero Teatro. A entrada é de balde.
Actividade: Semifinais da Copa Galicia de Baloncesto Feminino. Lugar: Pavillón polideportivo municipal da Gándara, ás 18:30 e 21:00 horas.
O Concello colabora coa Federación Galega de Baloncesto e outras entidades neste evento deportivo, que na súa semifinal reunirá ao Durán Maquinaria Ensino contra Maristas Coruña (18:30) e ao Baxi Ferrol contra o Celta Femxa Zorka (21:00).
Sábado 20 de setembro de 2025
Actividade: V Torneo Promoción Xadrez. Lugar: Centro cívico Social do Alto do Castiñeiro . De 11:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:30 horas,
O Concello organiza co Círculo Xadrez Narón este evento, un circuíto valedeiro para a décimo oitava edición do Galego de Promoción.
Actividade: Acuatlón Cidade de Narón. Lugar: Paseo marítimo de Xuvia. Hora: Saída da proba absoluta ás 16:00 horas.
Os participantes percorrerán nas disciplinas de natación e atletismo tramos de diferentes lonxitudes en función das categorías.
Actividade: Finais da Copa Galicia de Baloncesto Feminino. Lugar: Pavillón polideportivo municipal da Gándara , ás 20:00 horas.
Os equipos que gañen a semifinal de onte disputarán o premio final.
Actividade: Musical Peter, voamos! .Lugar: Pazo da Cultura, ás 20:00 horas.
O Concello colabora coa asociación Aspas neste evento, no que tamén se implicaron a Asociación Nuestra Señora de Chamorro e a Rede Cultural da Deputación da Coruña. É un musical protagonizado por actores e actrices con discapacidade intelectual, que estarán acompañados no escenario por unha orquestra en directo formada por persoas voluntarias.
Actividade: Entes Animados. Lugar: CCS O Val, ás 20:30 horas.
O ciclo do VII Festival Internacional de Entes Animados continúa coa representación de As minhas mais Marieta la valiente, da compañía portuguesa Trulé. A entrada é de balde.
Actividade: Cine na rúa: Momias. Lugar: Praza do colexio de Xuvia , ás 21:30 horas.
O Concello organiza este ciclo, en colaboración coa administración provincial, con entrada de balde. Nesta xornada proxectarase a película Momias.
Domingo 21 de setembro de 2025
Actividade: V regada do IC Circuíto Deputación da Coruña de Piragüismo en augas tranquilas. Lugar: Paseo marítimo de Xuvia, ás 15:00 horas.
Preto de 300 deportistas procedentes de clubs de diversos concellos da provincia participarán nesta convocatoria.
Actividade: Entes Animados. Lugar: CCS Sedes, ás 17:00 horas.
O ciclo de Entes Animados continúa coa representación de Limonardo da vento, da compañía búlgara Kalina-El árbol que camina. A entrada é de balde.
Actividade: Presentación do disco Daydreaming. Lugar: Pazo da Cultura, ás 19:00 horas.
A naronesa María López presentará no Pazo da Cultura, Daydreaming, un proxecto que desenvolve dende hai máis dun ano e que é unha colección de pezas coas que se sente identificada e cómo a artista. Un álbum de once temas interpretados e arranxados pola artista, que colaborou con outros profesionais de renome como Susana Seivane, Bellón Maceiras e Carlos Núñez.