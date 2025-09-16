Volve a Ferrol o ciclo de ‘Os xoves da capela’ coa actuación de Félix Slim Trío

As entradas poden adquirirse no Jofre e na web de Ataquilla ó prezo de tres
euros.
O recoñecido músico de blues Félix Slim visitará este xoves a Capela do Torrente Ballester coa súa banda Felix Slim Trío. O concerto comenzará ás 20.30 horas e ao longo de 75 minutos o público viaxará por diferentes ramas, dende o ragtime e o blues hillbilly, pasando polo swing clásico e o western swing, ata o jump blues e o blues de Chicago.
Félix Slim provén de Ceuta, e na actualidade reside en Brooklyn (NY). Autodidacta e inspirado nos sons do Delta, Piedmont e Texas, amosa a súa maestría na guitarra slide, o fingerpicking e diversas afinacións. As súas interpretacións dinámicas de clásicos do blues e composicións orixinais, fusionadas con elementos de flamenco, rebetiko e jazz manouche, cautivaron a audiencias en oito álbumes e en máis de quince países e catro continentes.
Slim amosa a súa versatilidade liderando a súa propia banda, a Félix Slim R&R Trío, ofrecendo unha cautivadora mezcla de blues eléctrico dos anos 50 e 60, swing, r&b, e os primeiros sons do soul/funk.
Gañador do 2º premio na categoría de solo/dúo do Internacional Blues Chellengue (IBC) 2000 e gañador do Premio Lee Oskar Best Harmónica Award, Félix Slim estará á voz, guitarra e harmónica, acompañado de Oriol Fontanals no contrabaixo, e Reginald Vilardell na batería. A súa capacidade para conectar e cautivar ao público dan lugar a actuacións en vivo fascinantes, nas que Félix Slim combina o humor e a calidez das súas raíces coa esencia cruda do blues.