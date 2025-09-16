A Casa da Cultura de Neda acolle este venres un obradoiro sobre manexo da dor crónica

O Concello de Neda programa este venres á tardiña, en colaboración coa Escola galega de saúde para cidadáns, un obradoiro centrado no manexo da dor. O cursiño, para o que se esgotaron as prazas ofertadas, porá o foco na dor crónica, ofrecendo pautas útiles para convivir con ela.
A actividade chegará á Casa da Cultura o día 19 de setembro, de 16.30 a 20.30 horas. E nela, Ana Isabel Calvo, enfermeira da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do SERGAS, explicará ás persoas participantes as características e tipos de dor existentes (crónica e aguda). Abordará ademais a súa avaliación e tratamento, e falará das escalas de valoración de grao, centrándose especialmente na dor crónica.
O obradoiro, que cubriu en cuestión de días as súas 26 prazas, brindará ademais ao alumnado toda unha serie de recomendacións e técnicas para axudar a reducir a intensidade da dor, aliviando o sufrimento, é dicir, a resposta emocional a esa dor.
A acción formativa persegue polo tanto mellorar a comprensión da dor crónica por parte dos pacientes e da súa contorna, así como proporcionar habilidades e para o seu manexo, contribuíndo a mellorar a calidade de vida no ámbito persoal e familiar.