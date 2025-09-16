Papoi, primera parroquia en la que empieza el plan de barrios de Ferrol 2025-2026

El calendario previsto recoge actuaciones semanales en los barrios y parroquias de la

zona urbana y rural desde este mes hasta mayo de 2026.

Este lunes comenzaron los trabajos de las diferentes empresas de servicios municipales de Ferrol en la parroquia de Papoi. Se inició así el plan de barrios que contempla una semana de tareas de limpieza, desbroces, revisión de alumbrados… que son supervisados por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y por el concejal de Servicios y Zona Rural, José Tomé, siete días después de iniciarse.

Así el vernes 26 el regidor se reunirá con la directiva de la AVV de Papoi para comentar dichas actuaciones, así como para tomar nota de otras demandas vecinales. “El plan de barrios tiene por objetivo realizar un refuerzo de los servicios comunes en la ciudad, como la iluminación, la limpieza viaria, los jardines y los viales, y escuchar nuevas demandas vecinales”, subrayó el alcalde, José Manuel Rey Varela.

En total este programa se llevará a cabo en 16 parroquias del rural y en 13 barrios urbanos con la Graña y San Felipe. Los trabajos seguirán el 22 de septiembre en San Felipe y el 29 en Prioriño.

En octubre se centrará en la Graña (día 6), en A Cabana (13), en el Ensanche A (día 20) y en Santa Icía (día 27). Las actuaciones previstas en noviembre serán en Esteiro (día 3), en la Xunta Vecinal (el día 10), en Recimil (día 17) y en Valón (día 24). El plan finalizará en diciembre con estos traballlos transversales en San Pablo (día 1), San Xuxo (día 9) y Ultramar (día 15). De enero a mayo del 2026 está previsto también un cronograma de actuaciones en los barrios y parroquias pendientes.

Hace falta recordar que el Plan de Barrios fue una iniciativa creada en el 2011 que no se ejecutó en los últimos años y que el Gobierno actual reactivó.