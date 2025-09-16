La Xunta aprueba la reversión al Estado de terrenos portuarios sin uso en 7 municipios

El Consello de la Xunta ha dado luz verde este lunes a la reversión al Estado de terrenos portuarios sin uso en los ayuntamientos de Laxe, Moaña, Mugardos, O Grove, Poio, Rianxo y Vilagarcía de Arousa.

Estos terrenos está incluidos en la segunda fase del procedimiento impulsado por Portos de Galicia para devolver a la administración central terrenos que no son necesarios para los usos portuarios, de manera que puedan ser cedidos a los ayuntamientos respectivos que estén interesados en hacerse con su titularidad.

El trámite fue aprobado por el Consello Rector del organismo portuarios autonómico el pasado mes de junio. Con la autorización del Consello de la Xunta finaliza el procedimiento en la parte de competencia autonómica.

Estas reversiones se suman a las ya tramitadas en una primera fase (y ya remitidas a Costas), de terrenos situados en A Guarda, A Pobra do Caramiñal, Bueu, Cambados, Cangas, Corme, Foz, Ponteceso, Santa Cruz de Oleiros y Vilanova de Arousa.

Ahora es el Gobierno central el que debe decidir si acepta la reversión y, en su caso, si transfiere los terrenos a las administraciones locales.

La Xunta ha tramitado las reversiones en 16 de los 25 procedimientos solicitados por los ayuntamientos, debido al uso vecinal de esos suelos. En próximos meses Portos de Galicia abordará la tramitación de los terrenos del resto de municipios, para lo que se reunirá conlos alcaldes con el fin de delimitar el suelo susceptible de ser revertido.