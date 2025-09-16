La Escuela de Música de Ortigueira abre el plazo de inscripción para 10 talleres

A Escuela de Música Municipal de Ortigueira lanza su oferta de 10 talleres para el curso 2025/2026 , con un total de 150 plazas disponibles .

Entre ellos destaca el taller de Música y Movimiento , diseñado para niños de entre 3 y 6 años, que combina la creatividad y el aprendizaje musical de forma dinámica y participativa.

Además, la programación incluye talleres de pandereta, tambor, percusión ibérica y conjuntos tradicionales, tanto para niños como para adultos, ampliando así la oferta educativa y de ocio para toda la comunidad.

Fechas y plazos importantes

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2025 en el Registro General o Registro Electrónico del Ayuntamiento de Ortigueira. Las clases comenzarán el 1 de octubre de 2025 .

Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción y se dará prioridad a quienes se inscriban a un solo taller.

Más información y formularios de inscripción están disponibles en la web del Ayuntamiento y en los tablones de anuncios de la Escuela Municipal de Música de Ortigueira.