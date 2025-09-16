Psoe Ferrol lamenta que o goberno local se desfaga do único chan industrial dispoñible e reivinca unha Emafesa pública

Psoe Ferrol afirma que o alcalde da cidade «desfaise do único chan industrial dispoñible en Ferrol mentres aplica unha política fiscal caótica e desigual» “Sobe impostos ás familias e perdoa pagos á Xunta e a entidades privadas”, afirma Ángel Mato.
O Grupo Municipal Socialista denunciou «que o alcalde está a hipotecar o futuro económico da cidade ao desfacerse do único chan industrial dispoñible, situado en Mandiá, un espazo estratéxico que fora incorporado ao convenio co Ministerio de Defensa precisamente para atraer empresas e crear emprego».
«Para os socialistas, esta decisión confirma a neglixencia e improvisación dun alcalde incapaz de planificar, que unha vez máis opta pola saída máis fácil, sen ter en conta o interese xeral da cidadanía. Ademais, critican a política fiscal caótica e discriminatoria da alcalde: mentres sobe impostos ás familias a través do IBI e da auga, perdoa pagos á Xunta e a entidades privadas, privando ao Concello de ingresos fundamentais que deberían destinarse á mellora dos servizos públicos».
O PSOE deixa claro «que defende a necesidade de que o club con maior masa social da cidade conte cunha cidade deportiva. O problema non é o deporte, senón un alcalde que é incapaz de conjugar os intereses deportivos co desenvolvemento económico e industrial da cidade».
“Para iso foi elixido o alcalde: para buscar as mellores solucións. O que non pode facer é tirar sempre pola rúa do medio, facendo unha total deixación de funcións mentres pasa o seu tempo en Madrid”, subliñou Ángel Mato.
Asimesmo noutra orde de cousas o PSOE reivindica «unha Emafesa 100 % pública e lamenta que o alcalde lle subira as taxas á cidadanía para agora rescatar a empresa de augas con cargo ás arcas municipais». Os socialistas advírten ao alcalde «que non consentirán que a operación se converta nun cabalo de Troia para volver privatizar a compañía cando remate o contrato, en 2030»
O PSOE de Ferrol reivindica «que a cidade dispoña dunha empresa de augas de carácter 100 % público e que, en vez de supoñer unha carga para as arcas municipais, se converta nun activo, non só para o Concello como institución, senón tamén para toda a cidadanía. Así ocorre noutras cidades que apostan polo modelo totalmente público con excelentes resultados e un gran retorno social», segundo defendeu o secretario xeral socialista e portavoz do grupo municipal, Ángel Mato.
O PSOE sinala «a gran parte de culpa do PP na situación á que chegou Emafesa logo de que, desde a oposición, o alcalde torpedease constantemente a aprobación das contas da empresa, cortándolle as vías de financiamento e afogándoa economicamente, por non falar da “hipoteca” que deixou á súa saída do goberno local en 2015 co problema do saneamento. “Agora que volver gobernar, aprobou as mesmas contas que antes torpedeaba. As mesmas, ata a última coma”, subliñou Mato acerca do que constitúen “tácticas vergoñentas que só responden aos intereses do PP”.
O voceiro socialista lamentou «que o alcalde desbotara a posibilidade de inxectar capital en Emafesa e decidise subirlles as taxas a todos os ferroláns e ferrolás. “Foi ao peto dos veciños para nada, e agora, incapaz de reconducir a situación, finalmente ten que destinar fondos das arcas municipais a rescatar a compañía”, criticou sobre o que se demostra como unha xestión “nefasta e lesiva para a cidadanía”».
Por outra banda, recriminoulle ao rexedor «a desidia á hora de defender os intereses de Ferrol fronte aos de outros concellos aos que Emafesa presta servizos, tratando de acadar acordos “excesivamente xenerosos” en lugar de deixar que a Xustiza falle a favor do Concello ferrolán. “Iso tamén xoga contra os intereses da compañía”, advertiu.
Mato insistiu en que «a alternativa de inxectar recursos públicos en Emafesa, por exemplo, a través dunha subvención, en tanto se cumpren os 30 anos de vixencia do contrato (rematan no 2030) puxérona sobre a mesa os socialistas “precisamente para que non tiveran que pagar directamente os ferroláns e ferrolás a través dun incremento de taxas”.
Pero o alcalde actuou «á inversa, cunha medida “que non serviu de nada”, para agora optar por unha solución similar á que antes se negaba a aplicar. O resumo que fixo o portavoz é que, logo das políticas populares tanto desde o goberno coma desde a oposición, apenas queda marxe para evitar a liquidación de Emafesa, unha circunstancia que “aínda empeoraría a situación”.
Por iso, explicou que o Grupo Socialista analizará “con detalle e con todo o rigor posible” a proposta que o goberno de Rey Varela quere levar a pleno este mes, e advertiu que «non consentirá que se trate dun “cabalo de Troia” para volver privatizar a compañía cando o contrato de 30 anos chegue ao seu fin. “Saneala para despois volver vendela ao mellor ofertante sería un roubo”, sinalou.
“O modelo polo que apostamos desde o Partido Socialista é o de unha compañía de augas totalmente pública, e con ese obxectivo traballaremos”, comprometeuse. “Queremos unha empresa que preste o mellor servizo e o faga a prezos competitivos, e que ademais sexa financeiramente sustentable”, afirmou.