Unha unidade móbil para a doazón de sangue desprazarase este mes a varias ubicacións de Narón

16 septiembre, 2025 Dejar un comentario 63 Vistas

Unha unidade móbil da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS) desprazarase catro días deste mes á cidade de Narón, onde estará operativa en diferentes ubicacións.

A primeira xornada será este mesmo martes 16 cando se poderá doar sangue nas inmediacións da cooperativa do Val en horario de mañá, de 9:30 a 14:30 horas. Esta mesma semana o vehículo tamén estará en Xuvia, nas inmediacións do Xulgado de Paz, o venres 19 pola tarde, de 15:30 a 21:00 horas. As seguintes dúas citas programadas son para a vindeira semana, os días 22 e 23, nos que a unidade de ADOS estará nas inmediacións do novo centro de saúde. En ambas xornadas estará operativa en horario de mañá e tarde, de 9:30 a 14:30 e dende as 15:30 ata as 21:00 horas.

Para doar sangue é preciso almorzar previamente e despois de xantar (non realizar comidas copiosas) esperar dúas horas. Así mesmo, débese acudir ás unidades móbiles coa tarxeta de doazón, DNI ou algún documento similla e informar ao médico no caso de que se estea tomando algún medicamento.

Dende ADOS recordouse que as persoas que queiran consultar posibles dúbidas sobre a doazón de sangue e a localización das unidades móbiles poden chamar, de balde, ao número de teléfono 900 100 828.

Lea también

Marián Ferreiro reafirmou o compromiso de Terra Galega con Narón na Festa do río celebrada en Pedroso

Algo máis de medio milleiro de persoas participaron este domingo na Festa do río de …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *