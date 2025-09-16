Unha unidade móbil para a doazón de sangue desprazarase este mes a varias ubicacións de Narón

Unha unidade móbil da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS) desprazarase catro días deste mes á cidade de Narón, onde estará operativa en diferentes ubicacións.
A primeira xornada será este mesmo martes 16 cando se poderá doar sangue nas inmediacións da cooperativa do Val en horario de mañá, de 9:30 a 14:30 horas. Esta mesma semana o vehículo tamén estará en Xuvia, nas inmediacións do Xulgado de Paz, o venres 19 pola tarde, de 15:30 a 21:00 horas. As seguintes dúas citas programadas son para a vindeira semana, os días 22 e 23, nos que a unidade de ADOS estará nas inmediacións do novo centro de saúde. En ambas xornadas estará operativa en horario de mañá e tarde, de 9:30 a 14:30 e dende as 15:30 ata as 21:00 horas.
Para doar sangue é preciso almorzar previamente e despois de xantar (non realizar comidas copiosas) esperar dúas horas. Así mesmo, débese acudir ás unidades móbiles coa tarxeta de doazón, DNI ou algún documento similla e informar ao médico no caso de que se estea tomando algún medicamento.
Dende ADOS recordouse que as persoas que queiran consultar posibles dúbidas sobre a doazón de sangue e a localización das unidades móbiles poden chamar, de balde, ao número de teléfono 900 100 828.