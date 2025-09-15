Luis Torres Foira, decano do Colexio de Avogados de Ferrol, novo presidente do Consello da Avogacía Galega

A toma de posesión terá lugar o día 10 de outubro de 2025.
Luis Torres Foira, decano do Colexio de Avogados de Ferrol, foi elixido novo presidente do Consello da Avogacía Galega (CAG) no pleno celebrado o pasado venres 12 de setembro na Coruña.
Na mesma sesión, Francisco Rabuñal Mosquera, anterior presidente da corporación e actual decano do Colexio da Avogacía de Santiago de Compostela, foi designado vicepresidente, mentres que Augusto Pérez-Cepeda Vila, decano do Colexio da Coruña, asumirá o cargo de secretario.
Con máis de corenta anos de traxectoria profesional como avogado, Luis Torres Foira leva preto de oito á fronte da representación dos 560 letrados e letradas adscritos ao Colexio de Ferrol.
Nas súas primeiras palabras tras ser elixido, o presidente electo adiantou cales serán as principais liñas de actuación que marcarán o seu mandato ao fronte do Consello:
1. A xustiza gratuíta e a quenda de oficio.
Subliñou a importancia da asistencia xurídica gratuíta como un compromiso irrenunciable da avogacía galega. Neste sentido, destacou o momento decisivo no que nos atopamos, pois remata a vixencia do baremo de remuneracións dos últimos cinco anos e deberá negociarse o que rexerá durante o próximo quinquenio.
Trátase dun fito trascendental que establecerá as condicións nas que os letrados e letradas da quenda de oficio seguirán prestando este servizo esencial en condicións de dignidade.
2. A unidade da avogacía.
Luís Torres Foira apelou á necesidade de manter a cohesión entre todos os colexios e profesionais, lembrando que as lexítimas e históricas reivindicacións da profesión —unha xustiza gratuíta digna, a independencia profesional e a defensa efectiva do dereito de defensa— son comúns a toda a avogacía, e que “só desde a unidade se poderán acadar logros reais”.
3. A formación e a innovación tecnolóxica.
Así mesmo, incidiu na importancia de “reforzar a formación continua dos profesionais, impulsando a excelencia no exercicio e a adaptación aos novos retos, con especial atención ao uso ético e responsable das tecnoloxías intelixentes que xa están a transformar o sector da avogacía”.
4. Pensións dignas.
Luís Torres reclamou unha solución ás xustas reivindicacións dunha pensión digna, recoñecida constitucionalmente e que sexa complementada mediante impostos, como o resto das pensións; cunha pasarela ao RETA para aqueles que desexen realizar esa transición.
Sobre o Consello da Avogacía Galega
O Consello da Avogacía Galega é unha corporación de dereito público integrada polos colexios da avogacía de Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Vigo e Santiago), cuxa finalidade é agrupar, coordinar e representar os colexios en asuntos de interese común ante a Xunta de Galicia e, en xeral, ante calquera organismo, institución ou persoa, física ou xurídica, en todo o que sexa necesario para o cumprimento dos seus obxectivos.
Segundo recollen os seus estatutos, o CAG ten competencias para fomentar, crear e organizar institucións, servizos e actividades relacionadas coa profesión de avogado; promover a formación e o perfeccionamento profesional, a promoción cultural; convocar e realizar congresos, xornadas, simposios e actos similares vinculados co Dereito Civil Galego e co exercicio da avogacía na Comunidade Autónoma; editar libros e traballos xurídicos sobre lexislación e xurisprudencia aplicables a Galicia; publicar normas e disposicións de interese para o colectivo; colaborar cos poderes públicos na realización e pleno desenvolvemento dos dereitos da persoa e das institucións dentro do seu ámbito; así como defender os dereitos dos colexios da avogacía de Galicia e dos seus colexiados.