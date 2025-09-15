Dos obreros heridos cuando se encontraban trabajando en un edificio en rehabilitación en la calle de la Iglesia

Dos obreros resultaron heridos, uno de ellos muy leve, cuando se encontraban trabajando en el primer piso del número 58 de la calle de la Iglesia, edificio que se encuentra en rehabilitación. El accidente ocurrió, sobre la una y cuarto de la tarde de este lunes, al desprenderse una parte de la fachada de la primera planta, cayéndose a la calle restos de la misma y uno de los obreros, el otro se encontraba en el interior del piso.

En el Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia se recibieron varias llamadas informando del accidente. Se inmediato se alertó desde el CIAE-112 a las Policías Nacional y Local y a Urxencias Sanitarias de Galicia, cuyos efectivos acudieron con una ambulancia de soporte vital básico.

Según informa el 061 se trasladaron en la ambulancia, a los servicios de urgencias del hospital «Ribera Juan Cardona» a dos trabajadores, uno de ellos el que se cayó a la calle, y el otro que estaba en el interior del piso, y que solamente presentaba daños en un mano.

El edificio se encuentra prácticamente frente al edificio de Correos. La Policía Local cortó la circulación de vehículos en el cruce de la calle Iglesia con la de Concepción Arenal y mientras efectivos de los Bomberos acudieron para comprobar el estado dela fachada y para evitar otras posibles caídas de restos

En cualquier caso, los Bomberos de Ferrol también acudieron a la zona para asegurar la fachada y verificar que no hay riesgo de nuevas caídas de elementos de la vivienda a la calle.