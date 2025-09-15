O I Festival Dragón Boat enche de vida o Lago das Pontes nunha xornada de deporte, solidariedade e superación

O Lago das Pontes acolleu este pasado sábado o primeiro Festival Dragón Boat, unha xornada deportiva e solidaria organizada polo club Folixa As Pontes, que reuniu a centos de persoas nun ambiente marcado pola emoción, o compañeirismo e a visibilización da loita contra o cancro de mama.
O evento contou coa participación de equipos femininos, mixtos e BCS/ACS (formados por persoas sobreviventes ou afectadas polo cancro), que competiron nas modalidades de barcos DB12 e DB22, demostrando un gran esforzo físico e unha enorme forza emocional. Un dos momentos máis destacados foron as “Batallas Dragón Boat”, que puxeron o toque máis competitivo e divertido á xornada, cun formato áxil e cheo de intensidade.
Desde o Concello de As Pontes, o alcalde Valentín González Formoso agradeceu a implicación de todas as persoas participantes e destacou «a importancia de iniciativas que unen deporte, saúde e convivencia, e que contribúen a dinamizar espazos naturais como o Lago das Pontes». Tamén quixo recoñecer o traballo do Náutico Folixa polo seu compromiso coa promoción dos valores sociais e deportivos da vila.
A xornada completouse con actividades para todos os públicos, animación, música e zonas de descanso e avituallamento, convertendo o festival nun espazo de encontro interxeracional e inclusivo.
Desde o Concello trasladouse un agradecemento especial a todas as persoas participantes, entidades colaboradoras e público asistente «por facer deste primeiro festival unha verdadeira celebración da forza, da esperanza e da comunidade». Tras o éxito desta primeira edición, o Festival Dragón Boat das Pontes nace coa vontade de consolidarse como unha cita anual de referencia no calendario deportivo e social da comarca.