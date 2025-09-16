Ferrol celebra la semana de la movilidad

El Ayuntamiento de Ferrol celebra desde este martes 16 de septiembre, la Semana de la Movilidad, con una amplia programación bajo el lema Movilidad para todos, con la que se busca ofrecer información a niños y adultos sobre las ventajas de contribuir a una movilidad sostenible.

Las actividades comenzarán con una exhibición en la plaza de Armas de 17:00 a 18:30 horas de coches de carreras eléctricos greenpower que fueron construidos en la Universidade da Coruña y que son fruto de una gran labor de investigación hacia movilidad sostenible.

El miércoles 17, viernes 19 y lunes 22, voluntarios de Protección Civil visitarán diferentes colegios de la ciudad donde darán al alumnado una charla informativa sobre seguridad en la movilidad.

El jueves 18, coincidiendo con la jornada de presentación del estudiantado en el campus de Ferrol, se ofrecerá información sobre los puntos de bicicleta existentes en la ciudad y sobre como adquirir las tarjetas que permiten su uso. Asimismo, se les informará también sobre la Tarjeta Xente Nova.

La actividad continúa el fin de semana con un circuito de seguridad vial instalado en el Cantón en el que podrán participar niños con sus bicicletas o patinetes entre otros elementos de movilidad. Tras completarlo, recibirán una camiseta de la Semana Europea de Movilidad como regalo.

El domingo 21, Ayuntamiento y AFAL Ferrolterra organizan una caminata de tres kilómetros con salida de la Casa del Mar a las 11:30 horas. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera gratuita llamando al 981 370 692 o enviando un correo electrónico a alzheimerferrolterra@alzheimerferrolterra.com.