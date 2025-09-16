Bruno Carrodeguas bronce en la copa de España junior de Orense

16 septiembre, 2025 Dejar un comentario 63 Vistas

Buenos resultados de la AD Judo Ferrolterra en la Copa de España “A” Junior de Ourense, disputada en el pabellón de los Remedios en la jornada del sábado pasado por la mañana.

Fuente AD Judo Ferrolterra/ Podium Bruno Carrodeguas

Bruno Carrodeguas (-66kg), judoca de Fene, sigue demostrando su progresión alzándose con una meritoria medalla de Bronce. Solo perdió en semifinales contra el cántabro Hugo García, y en el combate por la medalla de Bronce se impuso a Matías Pose de Galicia.

Fuente AD Judo Ferrolterra/ Bruno Carrodeguas y Pablo López

Su compañero, también de Fene, Pablo López (-90 kg) se tuvo que conformar con la quinta posición al perder en el combate por el Bronce con el gallego Pablo Pena. Por su parte, el eumés Xabi Leira (-73 kg), realizó una buena competición, pero tuvo que conformarse con una 7a plaza.

Estuvieron dirigidos desde la silla por Alberto López “Pitu”. Alberto Castro formó parte de la organización del evento y Armando Castro como árbitro.

Este fin de semana, el club se desplaza a Gran Canaria, para disputar la Super Copa de España Junior de Canarias, en la que participarán Bruno Carrodeguas y Pablo López acompañados por su entrenador Alberto Castro.

Fuente AD Judo Ferrolterra/ Podium Pablo López
Fuente AD Judo Ferrolterra/ equipo Orense Junior

