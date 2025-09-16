Bruno Carrodeguas bronce en la copa de España junior de Orense

Buenos resultados de la AD Judo Ferrolterra en la Copa de España “A” Junior de Ourense, disputada en el pabellón de los Remedios en la jornada del sábado pasado por la mañana.

Bruno Carrodeguas (-66kg), judoca de Fene, sigue demostrando su progresión alzándose con una meritoria medalla de Bronce. Solo perdió en semifinales contra el cántabro Hugo García, y en el combate por la medalla de Bronce se impuso a Matías Pose de Galicia.

Su compañero, también de Fene, Pablo López (-90 kg) se tuvo que conformar con la quinta posición al perder en el combate por el Bronce con el gallego Pablo Pena. Por su parte, el eumés Xabi Leira (-73 kg), realizó una buena competición, pero tuvo que conformarse con una 7a plaza.

Estuvieron dirigidos desde la silla por Alberto López “Pitu”. Alberto Castro formó parte de la organización del evento y Armando Castro como árbitro.

Este fin de semana, el club se desplaza a Gran Canaria, para disputar la Super Copa de España Junior de Canarias, en la que participarán Bruno Carrodeguas y Pablo López acompañados por su entrenador Alberto Castro.