Cambios y mayores actuaciones en las obras de refuerzo de la calle de la Iglesia

La calle de la Iglesia volvió a entrar en obras para arreglar los desperfectos originados y estas se van a intensificar ya que desde este mismo lunes se ha tenido que cerrar al tráfico el tramo entre esta calle y la calle Terra.

Así lo afirmaba este lunes en rueda de prensa el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en una intervención que irá más allá en los próximos días, al cortarse también al tráfico el tramo de entrada al parking del Cantón, por lo que se habilitará nuevamente una vía de una única dirección en la calle del Carme, como había sucedido en las obras de reforma, para poder acceder al parking.

Esta rapidez en las intervenciones es una petición de la empresa basada también en futuras condiciones meteorológicas adversas debido a esta época del año “xa que o formigón precisa dúas semanas de reposo para estar en óptimas condicións”, reconocía el alcalde, esperando que estos refuerzos sean los últimos a realizar “e non lamentar máis incidentes.”