El Concello de Ferrol aprueba las bases de fomento de la cultura de 2025

Este lunes la junta de gobierno local ha dado el visto bueno a la aprobación de las bases reguladoras de fomento a la cultura de las asociaciones de la ciudad para este año 2025, con un importe de 48.000 euros.

Así lo afirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en unas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y que permitirán “unha boa coordinación da concellería coas entidades para ter unha boa programación cultural.”

Las asociaciones culturales de Ferrol tendrán hasta quince días hábiles para presentar sus propuestas únicamente por la sede electrónica del Concello de Ferrol una vez estén publicadas las bases en el Boletín Oficial de la Provincia.