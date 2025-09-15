Adjudicadas las obras para el ‘splash park’ en A Malata

Cuenta atrás para el primer ‘splash park’ de Ferrol, tras adjudicar este lunes la junta de gobierno local sus obras a la empresa Ortex Estructuras Acuáticas, con un importe de 192.877,06 euros.

Así lo afirmaba en rueda de prensa el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en unas obras que tendrán plazo de ejecución de cuatro meses y una garantía de seis años, uno más de lo que figuraba en su licitación.

La superficie total será de 178 metros cuadrados, de los cuales 113 metros cuadrados estarán destinados a la zona de juegos de agua, contando con juegos específicos para rango de edad, entre los dos y los diez años, albergando hasta cincuenta niños jugando al mismo tiempo.

