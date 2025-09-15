Nueva rehabilitación de envolventes en el barrio de Recimil

El Concello de Ferrol continúa dando el visto bueno a la rehabilitación de envolventes en el barrio de Recimil, en esta ocasión en el edificio de la carretera de Castilla, 8.

Así lo afirmaba este lunes en rueda de prensa el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, tras su aprobación en la junta de gobierno local para acometer estas obras de eficiencia energética con un importe de 247.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Esta actuación se sumará a la que se pondrá en marcha en los próximos días en la calle Neda 3-4 como también próximamente en el edificio del Bambú Club, que permitirá recuperar el local que alberga en su interior.