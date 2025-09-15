El Concello de Ferrol declarará de interés municipal las obras de la ciudad deportiva del Racing

El Racing de Ferrol contará con mayor agilidad a la hora de obtener los permisos urbanísticos para la construcción de su ciudad deportiva en la antigua estación de radio de Mandiá, tras aprobar este lunes la junta de gobierno local y darse cuenta en la junta de portavoces de la declaración de interés municipal de estas obras, a la que tan solo falta la aprobación en el pleno municipal del próximo jueves 25.

Así lo manifestaba en rueda de prensa este lunes el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, consiguiendo “un dos desexos de Isidro Silveira”, como es el que la ciudad deportiva del club se sitúe en Ferrol, tras la venta de los terrenos el pasado mes de abril.

En las últimas semanas el consejo de administración del Racing de Ferrol le remitió al Concello de Ferrol todos los informes técnicos de las obras “e estes avalan a importancia como interese público”, afirmaba el regidor, en un proyecto con una dotación económica de tres millones de euros “financiados íntegramente polo clube”, por lo que esta declaración “implica a emisión da licenza de obra nun mes e unha actuación preferente para a concellería de Urbanismo.”

Paralelamente a esta declaración, el Concello de Ferrol le otorgará al Racing de Ferrol una bonificación en la cuantía de impuestos en un 95%.

El alcalde no quiso entrar al detalle de cómo será la futura ciudad deportiva del Racing, aunque tiene pleno conocimiento de la misma “xa que deben ser os promotores os que deben presentala públicamente.”