Valdoviño acoge la exposición «Segundo asalto»

Tras sus visitas a Valdoviño durante el pasado curso para conocer y analizar el terreno, y formular sus propuestas de intervención urbanística, el alumnado de 2º y 3º de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña regresaba el pasado viernes 12 a la localidad para inaugurar la exposición «Segundo asalto».

El acto estuvo presidido por el alcalde, Alberto González, y contó también con la asistencia del director de la escuela, Miguel Abelleira, y del equipo docente. Así, a través de planos, textos, imágenes y recreaciones, la muestra evidencia esos proyectos sobre los que trabajaron a lo largo del pasado curso dentro y fuera de las aulas de la asignatura «Análisis de la Arquitectura».

Centrados en esta ocasión en Villarrube, entre las propuestas se puede encontrar áreas de recreo e itinerarios en el entorno del arenal o un albergue de peregrinos en el núcleo de Porto del Cabo.

Con entrada libre, la exposición podrá visitarse hasta el día 28 de septiembre, de lunes a viernes de 10 la 13 horas.