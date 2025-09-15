La escuela infantil de Neda arranca el curso con 25 niños y matrícula abierta para cubrir plazas libres

Con el proceso de adaptación de los 25 niños y niñas que iniciaron el curso en la escuela infantil municipal Os Pelegríns ya avanzado, el Ayuntamiento de Neda anuncia la reapertura de la matrícula de este servicio socio educativo de conciliación en tanto no cubra las vacantes existentes.

La concejala de Igualdad, Ángeles Puentes, se aportaba al centro para saludar al alumnado, e interesarse por como está resultando su período de adaptación después de dos semanas de curso. En la actualidad, quedan cinco vacantes en el aula de bebés para menos de un año; una en el grupo de entre uno y dos años; y diez en la de los mayores con edades comprendidas entre dos y tres añitos. Unas cifras que, como en años anteriores, el Ayuntamiento confía en ir mejorando con el paso de los meses (el pasado año comenzaron 23 y finalizaron 31).

Desde el Ayuntamiento se anima al vecindario con hijos/as de entre 0 y 3 años, con dificultades para conciliar vida laboral y obligaciones familiares, a echar mano de este servicio gratuito, con una jornada que se adapta a cada caso (jornada completa, media o reducida).

El proyecto educativo del centro, situado en el Empredrón, se organiza alrededor de doce centros de interés que marcan los trabajos en las aulas. Funciona los 12 meses del año (de 8 la 16 horas) y cuenta con servicio de cocina y comedor propios, con un menú pautado por una nutricionista, y adaptado a las necesidades de cada niño.

La escuela infantil constituye la principal baza en materia de conciliación del Ayuntamiento de Neda. Una apuesta que requiere una inversión anual por parte de la administración local de unos 200.000 euros, contando con una ayuda de la Xunta que ronda el 20%.