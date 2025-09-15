Más del 70% de los estudiantes del Programa Integrado de Empleo de Ferrol ´24-´25 han encontrado trabajo

El teniente de alcalde de Ferrol y concejal de Empleo, Javier Díaz Mosquera, participó este lunes en la clausura del Programa Integrado de Empleo del Ayuntamiento de Ferrol 2024-2025, Formando y poniendo en valor a las personas. Una sesión que también contó con la participación de la directora general de Formación y Cualificación para el Empleo de la Xunta de Galicia, Zeltia Lado, y el director territorial de Empleo, Juan José Couce.

Durante el evento, el teniente de alcalde afirmó que «no hay mayor satisfacción que ayudar a nuestros vecinos a conseguir un empleo, lo que nos permite sentirnos útiles y productivos». También señaló que «el empleo es uno de los principales medios que permite a las personas integrarse en la sociedad y contribuir a su construcción».

Díaz Mosquera felicitó a los estudiantes, al equipo que participa en su formación y a las 22 empresas que se han unido al programa. A través del Programa Integrado de Empleo, se busca mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de trabajadores desempleados mediante la intermediación laboral durante un periodo de 12 meses.

En esta edición, participaron 59 estudiantes, siete de los cuales abandonaron sus estudios por diversas razones, pertenecientes a grupos prioritarios como personas en riesgo de exclusión social, con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración o inmigrantes, entre otros.

En cuanto a los niveles de inserción, la cifra actual alcanza el 71%, aunque las expectativas son buenas y se espera que alcance el 100%. «Estamos muy orgullosos de este resultado; además, el 25% de las personas que realizan prácticas son contratadas por la empresa», afirmó Díaz. Esta es la línea a seguir: la colaboración entre administraciones y también con empresas para facilitar la inserción laboral de nuestros vecinos, y el Ayuntamiento de Ferrol seguirá trabajando en este sentido, aseguró.