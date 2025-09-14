El ucraniano Maskym Bilyi se lleva la Volta a Galicia de ciclismo en Ferrol

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Este domingo Ferrol dictaba sentencia tras cuatro días de competición en la 23ª Volta a Galicia, tras las etapas en Ribadumia, Caldas de Reis y Barreiros, en una prueba ciclista que regresaba a la ciudad tras estar ausente en su recorrido en los últimos quince años.

El ucraniano Maskym Bilyi, del Equipo Cortizo, llegaba como líder a esta etapa decisiva con solo nueve segundos de ventaja sobre Darío Giuliano, del Caja Rural – Alea, con ganas de asegurarse en una etapa final con salida en la Plaza de Armas y de 130 kilómetros por toda la comarca, teniendo como punto fuerte los dos pasos por el puerto de A Bailadora, calificado de tercera categoría.

Tal y como reconocía en la salida el líder, el día nublado y lluvioso le gustaba para afrontar la etapa decisiva, deseando conservar el maillot de líder, apoyado por el trabajo de un Equipo Cortizo que también había conseguido llevarse la clasificación general en las anteriores dos ediciones de la Volta a Galicia.

En los últimos kilómetros se iban en fuga Daniel Cepa (Caja Rural – Alea), Mateu Estelrich (Supermercados Froiz) y Joao Silva (Equipa Prominho), siendo este último el más peligroso para la clasificación general, llegando a ser líder virtual durante varios kilómetros, mientras que Maskym Bilyi tenía que tomar la iniciativa en el pelotón para intentar recortar diferencias.

Todo se acababa decidiendo en la llegada a los terrenos de la Autoridad Portuaria, con un sprint final en el muelle de Curuxeiras en el que se imponía Daniel Cepa a sus dos compañeros de fuga, con un pelotón entre los que se encontraba el líder que llegaba a 14 segundos, tiempo suficiente para que Maskym Bilyi consiguiera ser vencedor final de esta 23ª Volta a Galicia, aventajando en 8 segundos a Joao Silva y a 9 segundos a Darío Guiliano.

Allí se encontraban para la entrega de premios el vicepresidente de la Xunta de Galicia y conselleiro de Deportes, Diego Calvo; el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela; la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros Barros; el presidente de la Autoridad Portuaria; el concejal de deportes, Ricardo Aldrey.

En el resto de clasificaciones, Jesse Maris (Technosylva Maglia Rower Bembibre) se llevaba la montaña con 21 puntos; Daniel Cepa (Caja Rural – Alea) se llevaba la regularidad con 10 puntos; Darío Guliano (Caja Rural – Alea) era el mejor sub-23, Ángel Maneiro (Supermercados Froiz) era el mejor ciclista gallego y el Caja Rural – Alea se llevaba la clasificación por equipos.