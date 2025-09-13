El Racing inicia ante la Ponferradina su semana fantástica

M.V. Los de Pablo López reciben este domingo a las 20:30 en A Malata al conjunto berciano, el miércoles visitarán al Real Madrid Castilla y el próximo domingo al CD Lugo.

Después del polémico aplazamiento de la semana pasada ante el Real Madrid Castilla, los verdes vuelven esta semana a la competición tras su victoria en el estreno ante el Talavera. Racing y Ponfe ya se midieron hace un mes en pretemporada, con un empate en A Gándara.

Para este encuentro, el técnico local contará con 24 jugadores, teniendo que hacer descartes antes del partido. Las novedades son los tres últimos fichajes, los defensas Saúl García y Chema y el centrocampista, Sergio Tejera. Unos refuerzos que, en palabras de Pablo López «vienen a aportar veteranía a una plantilla joven, además de cubrir aquellos puestos en los que estábamos cojos».

Sin duda, un salto de calidad para una plantilla que tendrá que afrontar en apenas siete días tres encuentros de máxima exigencia ante rivales que están llamados también a luchar por el ascenso.

El Rival

La SD Ponferradina se quedó a un gol de ascender a la Segunda División la temporada pasada. Mantiene once jugadores de aquel equipo, con el ex del Eldense, Fernando Estévez al frente de un bloque muy sólido, correoso y de fútbol directo, contando en sus filas con jugadores con talento y experiencia como Borja Valle, con pasado en Primera División, o los delanteros Sergio Benito y Cortés.

Se viene, por lo tanto, un domingo de fiesta, con la previa por la celebración de los 25 años de la Peña Morandeira en la Alameda del Carbón y de fútbol de muchos quilates en A Malata a partir de las 20:30, ofrecido por la TVG2, Movistar y Orange y con los integrantes de la SD Canido y de la SD Libunca como invitados gracias a la recuperación del convenio de colaboración del Racing Club de Ferrol con los clubs de Ferrolterra. Además, otro de los alicientes será el estreno en franja nocturna de la nueva iluminación del Estadio de A Malata. El encuentro estará dirigido por el colegiado madrileño, Antonio Sánchez.