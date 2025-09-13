O Parrulo Ferrol da la cara ante el Barça en el Palau Blaugrana

O Parrulo Ferrol ha perdido su invicto en este inicio de temporada, luchando hasta el final ante uno de los mejores equipos del mundo como es el Barça, cayendo por 5-3, en la 3ª jornada de la Primera División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Palau Blaugrana (Barcelona).

El partido empezaba con los blaugranas queriendo tener la posesión del esférico, con los ferrolanos basando su juego en media pista, dando los locales el primer aviso con un tiro de Antonio dentro del área en una rápida jugada de equipo que evita Mati Starna en una buena intervención.

Los jugadores de O Parrulo Ferrol estaban luchando por todos los balones, intentando llegar con peligro a la portería de Dídac, pero eran los blaugranas los que conseguían adelantarse en una jugada de falta con un gol de Matheus desde diez metros con un tiro raso colocado al palo, mientras que, poco después Joao Víctor pudo ampliar diferencias dentro del área en una jugada de saque de banda que se le iba alto.

A pesar de este contratiempo, Gonzalo Santa Cruz estuvo a punto de empatar en una falta rasa desde doce metros que lograban evitar entre Dídac y el palo. Casi a renglón seguido, la volvía a tener al no llegar por muy, muy poco al segundo palo tras un saque de banda.

De lo que pudo ser el empate se pasó al 2-0 con un gol de Sergio González al segundo palo en una rápida jugada de equipo. Los ferrolanos no bajaban los brazos, presionando a toda la pista, lo que le llevaba al Barça a cometer su sexta falta, pero el lanzamiento de doble penalti de Diogo por raso lo despejaba nuevamente Dídac, por lo que con este 2-0 se llegaba al descanso.

El segundo periodo continuaba con la misma intensidad sobre la pista, con los blaugranas buscando un nuevo gol por la vía rápida con un tiro de Gauna desde diez metros por alto que evitaba Mati Starna con una gran mano o uno de Antonio también desde esa misma distancia, en su caso en el lateral, obligando al meta a sacar los puños. En el otro lado de la pista los parrulos buscaban su gol, teniéndolo cerca Penezio en un tiro en la frontal del área por raso al contragolpe que se marchaba fuera por poco y, poco después, lo intentaba Novoa desde diez metros que se escapaba por milímetros.

Una de las anécdotas del partido llegaba en el minuto 29, cuando el Palau Blaugrana se quedaba a oscuras, parándose el partido unos minutos y con el suministro eléctrico reestablecido, Gonzalo Santa Cruz estuvo a punto de anotar al segundo palo en una rápida jugada. La fortuna no estaba con los ferrolanos porque, tras una jugada donde casi cantan el gol, nuevamente el Barça anotaba en la siguiente con un gol de Pito en una buena jugada personal dentro del área y, poco después, Adolfo hacía el cuarto al segundo palo en una rápida jugada de equipo.

Novoa salía como portero-jugador en O Parrulo Ferrol y no tardaban en tener una doble ocasión dentro del área de Rubén Orzáez y el propio Novoa que volvía a evitar Dídac. A falta de cinco minutos para el final los parrulos conseguían el gol tan luchado con un tiro de Rubén Orzáez desde diez metros que desviaba un jugador blaugrana y acababa dentro de la portería.

El partido cambiaba por completo justo a continuación, con un penalti dentro del área a Gonzalo Santa Cruz. Penezio se pedía el balón para la pena máxima y su lanzamiento acababa en gol por alto, estableciendo el 4-2.

Los ferrolanos seguían jugando de cinco con Novoa como portero-jugador, pero Pito robaba un balón en media pista para anotar el 5-2 a portería vacía, pero, O Parrulo Ferrol nunca bajó los brazos y a falta de pocos segundos para el final Jon anotaba al segundo palo el 5-3.

Los blaugranas tuvieron la última en un doble penalti, pero salía Dennis Berthod a la pista evitando el lanzamiento con una buena intervención, por lo que este 5-3 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol continúa con 6 puntos, en el 4º puesto provisional a la espera de conocer el resto de resultados de la jornada. Ahora llega una semana de descanso en la competición por semana FIFA de selecciones nacionales, regresando la Primera División el próximo sábado 27, recibiendo a CA Osasuna Magna, en el Pabellón de A Malata, a partir de las 21:00 horas.

Barça: Dídac, Matheus, Antonio, Pito, Gauna – también jugaron – Joao Víctor, Adolfo, Touré, Eric Martel, Sergio González, Erick y Fits.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Rubén Orzáez – también jugaron – Xavi Cols, Iván Rumbo, Morgato, Jhoy, Turbi, Niko Vukmir, Penezio y Dennis Berthod.

Árbitros: Óscar Ropero y Samuel Gadaldón, junto con Brian Torquemada como tercer árbitro y Carla Cartes como asistente (Comités valenciano y catalán). Amonestaron a los locales Eric Martel y a su entrenador Javi Rodríguez, como a los visitantes Gonzalo Santa Cruz, Jhoy, Rubén Orzáez y Penezio.

Goles: 1-0 Matheus min.6, 2-0 Sergio González min.13, 3-0 Pito min.29, 4-0 Adolfo min.32, 4-1 Rubén Orzáez min.35, 4-2 Penezio (penalti) min.36, 5-2 Pito min.38, 5-3 Jon min.39.

Pabellón: Palau Blaugrana (Barcelona).