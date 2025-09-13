La música y canciones de «Só Elas» animaron las calles de A Magdalena en el «Día del chocolate», en Ferrol

Este sábado, 13 de septiembre, muchos ferrolanos pudieron disfrutar en el barrio de A Magdalena del Día Mundial del Chocolate degustando una tableta de este dulce producto a la vez de escuchar la buena música y canciones de la rondalla “Só Elas”.

En Ferrol el chocolate, más concretamente las tabletas, tienen un significado extra. El barrio de A Magdalena, la gran obra de la Ilustración es uno de nuestros elementos incluidos en la candidatura a Patrimonio Mundial, y es conocido popularmente como “la tableta de chocolate” por su trazado geométrico.

Por ello la CITES programó un año una iniciativa, financiada por la Diputación Provincial, en la que se contó con la colaboración de la Asociación de Vecinos A Magdalena dentro del programa “Ferrol a escena” del Concello de Ferrol aportando la magnífica participación de la rondalla femenina “Só Elas”.

Un recorrido por el barrio centro en la que la música y las canciones de la rondalla ferrolana animaron no solo a los «de casa» sino también a muchos visitantes que contemplaron y aplaudieron el buen hacer de las rondallistas bajo la «la batuta» de su nueva directora Miriam Fernández Marín.

Un viajar con la música y la canción desde la plaza de Amboage, por la calle Real calle Tierra y Dolores, con continuas paradas destacando la que hicieron ante el edificio del Casino Ferrolano al que dedicaron una de las canciones, con motivo del centenario del edificio de la entidad, y otra ante el establecimiento «Gascón» en donde rondallistas y los muchos espectadores fueron obsequiados.

Durante el recorrido se repartieron chocolatinas y folletos informativos sobre la celebración y su relación con el barrio.