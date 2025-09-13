Follas novas», nº 9-(Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro)

Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro

“Non follas novas; ramallo de toxos e silvas sós: irta como as miñas penas; feras como a miña do r…”. Rosalía de Castro es más que la “figura más representativa de la literatura gallega” ‒ apunta Carvalho Calero‒, dada la universalidad que la sitúa junto a los grandes nombres de la lírica europea romántica y posromántica, siendo su obra traducida a las principales lenguas del mundo y expandiendo así a voz do noso pobo e a súa saudade más allá del sentimentalismo a través de una lírica introspectiva que busca radical y angustiadamente el sentido de la existencia.

Con ella el “tempus perfectus do Rexurdimento” se completa junto a las voces de Pondal y Curros tras los mal

entrañados “Séculos Escuros” que silenciaron incluso a nuestra lírica trovadoresca, la mayor contribución peninsular a la historia de Occidente.

Hoy y como siempre, Rosalía

vuelve a ser noticia ya que este lunes 15 de septiembre, la “Agrupación Cultural Alexandre Bóveda” presentará el N.º 9 de la “Revista Follas Novas de estudos rosalianos”, cuyo nombre alude al poemario publicado en 1880, si bien, ésta es una publicación contemporánea que profundiza y divulga su legado literario y cultural gracias a la Fundación Rosalía de Castro principalmente.

La temática central es la relación de la autora con Portugal. Anxo Angueira, presidente de la Fundación Rosalía

de Castro; Xosé Luis Axeitos, director de la publicación; Pilar García Negro, miembro del consejo de redacción y Gonzalo Castro, concelleiro de cultura e turismo da Coruña, estarán presentes en la presentación del ejemplar que reúne artículos firmados por investigadores gallegos y portugueses, un retrato de la autora realizado por José de Brito, datos sobre el homenaje que se le rindió en Porto en 1954 o su vinculación con la ciudad da Coruña en donde se construye el Teatro Rosalía en su reconocimiento y honor. Próximamente este teatro será sede del sentir “rosaliano” en voz de Amancio Prada, que nos traerá en estado puro los caudales de su voz poética hecha canción.