Arranca la temporada para la cantera del Racing Club Ferrol

Seis equipos de formación debutan este fin de semana en sus respectivas competiciones, con estrenos destacados en División de Honor y el firme compromiso de seguir creciendo.

Tras semanas de puesta a punto, seis de los equipos de formación racinguistas comienzan este fin de semana la competición liguera. La temporada arranca para la cantera del Racing de Ferrol rebosante de ilusión, «con aspiraciones en lo deportivo pero, sobre todo, con un firme compromiso con la formación y con el crecimiento de nuestras estructura», afirman desde la entidad ferrolana.

Este sábado tendrá lugar en O Pote el debut de el equipo juvenil A en la División de Honor. Un estreno,con un partido de máxima rivalidad ante el CD Lugo. Nacho García estará de nuevo al frente de un equipo continuista, cuya columna vertebral está formada por jugadores del club, que siguen del pasado año o se incorporan procedentes de la categoría cadete. Un núcleo fuerte que se ha visto reforzado con la llegada de cuatro incorporaciones. Asentarse en la categoría es, a priori, el gran objetivo de este formación.

No será el único de los equipos racinguistas que juegue en División de Honor esta campaña. El cadete A, que se enfrenta en A Madroa al RC Celta de Vigo, también se estrena en la categoría; mientras que el infantil A, que debuta en A Gándara frente a la AJ Lérez, repite en la máxima competición.

Ya ayer viernes el cadete B, que milita en Primera Futgal, fue el encargado de abrir la temporada en A Gándara, recibiendo a O Val. Y, para completar la parrilla de este fin de semana, el juvenil B de Preferente Futgal visita también este sábado al Bergantiños y el infantil B, también de Preferente, se desplaza mañana domingo para medirse al Sada CF.

Veteranos

Habrá también estreno para los veteranos racinguistas, que comienzan elcampeonato liguero en División de Honor este domingo día 14, en Aneiros, ante el Penouqueira SRD, en lo que será la revancha de la final de la Supercopa Autonómica disputada recientemente.