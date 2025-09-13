La Xunta finaliza el lunes 15 el restablecimiento de las líneas afectadas por las obras de las Pías en Ferrol

Las paradas a la altura de las viviendas de Bazán y del barrio de Caranza se reubicaron después de las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera FE-14.

La Xunta finalizará, el próximo lunes 15, el restablecimiento de los itinerarios de todas las líneas que habían sido modificadas por las obras en la avenida de las Pías de Ferrol (FE-14).

Con este ajuste se recuperan los recorridos habituales de los servicios con destino la Pontedeume, Santiago, Pontevedra y Vigo, así como aquellos que conectan con la Capilla y As Pontes. También se adaptarán los trazados de la línea de transporte urbano Plaza Vella –Caranza, conocida como línea C, y del servicio integrado que conecta el CEIP San Xoán de Filgueira con el barrio de Esteiro.

Las líneas retomarán las paradas que habían dejado de prestarse la raíz de los desvíos temporales aplicados en 2023, por lo que se recuperan las paradas del Barrio del Pilar y también las ubicadas en la carretera FE-14.

El restablecimiento de este recorrido concluye el proceso iniciado el pasado 25 de agosto, cuando ya se recuperaron los trazados habituales de más de 500 servicios a la semana en las conexiones hacia Ares y Mugardos y hacia la Coruña, Betanzos y Pontedeume.

Hace falta recordar que, a comienzos de 2023, la Xunta, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ayuntamiento de Ferrol y la asociación vecinal de Caranza, acordó las soluciones para los desvíos temporales del transporte público autonómico, después de evaluar las opciones más acaídas para el conjunto de las líneas. Estas medidas permitieron garantizar paradas próximas a las habituales, facilitando así el acceso al autobús durante las obras en la carretera, y al mismo tiempo, evitar que las modificaciones en el recorrido de los autobuses habían generado problemas de tráfico en la ciudad.

La información actualizada sobre los servicios estará disponible para su consulta en la página web http://web www.bus.gal.