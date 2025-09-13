Actos y fiestas en este finde en la zona norte (13 y 14 de septiembre)

Un amplio programa se presenta en la zona norte, actividades culturales, religiosas, festivas, deportivas, sin olvidar el encuentro del Racing de Ferrol-Ponferradina el domingo a las 20.30 horas en A Malata.

EN FERROL

—-Este sábado, día 13, a las 21.00 horas en el Parque Raiña Sofía segunda edición de Verbena del Mantón, dentro del programa de ocio sénior. Música a cargo de Los Alcántara y, durante el evento, se sorteará entre los clientes del mercado de A Magdalena una cesta de productos locales valorada en 300 euros.

—-Fiestas de la Parrocheira en Ferrol Vello

Tras el pregón a cargo del presidente de la autoridad portuaria, Francisco Barea, pronunciado en la tarde-noche del viernes continúan las fiestas en honor a la Virgen del Socorro,organizadas por la Cofradía de Pescadores.

Este sábado, comida popular –parrochitas fritas y lomo asado con patatas– y actuaciones musicales la de l Los Hombres de Diego, en la sesión vermú; Los Zares, a las cinco de la tarde; y Sin trom ni Son, en la verbena, a partir de las 22.00 horas.

El domingo habrá de nuevo comida popular, sesión vermú con La Promesa, mientras que a las 17.00 horas actuarán Malditos Pendejos, y la procesión de la Virgen tras la misa de las seis de la tarde. A las 22.00 horas, la Panorama City ofrecerá el espectáculo que hubo que suspender el 31 de agosto por el viento.

—-Este sábado, día 13, XII Carrera Nocturna Corre por Ferrol. Este emocionante tiene su salida de la Praza de Armas. Las categorías menores comenzarán a las 21:30 h con un recorrido de 50 metros, mientras que la carrera absoluta iniciará a las 22:30 h con un recorrido de 5.000 metros.

La carrera forma parte del XI Circuito Provincial de Carreiras Populares.

—-Este finde, Canido Vermú Swing y el tradicional Mercado Popular, dos actividades organizadas por la Asociación de Vecinos.

El sábado, día 13, el centro cívico de Canido acoger la última edición del Vermú Swing, A partir de las 12:00 horas se ofrecerá una clase abierta de lindy hop, accesible a todas las edades y niveles, sin necesidad de experiencia previa. Una hora más tarde, a las 13:00, la fiesta continuará con una sesión de baile social a cargo de la Bög Avant Band.

El domingo, la plaza de Fernando Miramontes se convertirá en escenario del último Mercado Popular de Canido. Desde primera hora de la mañana, los visitantes podrán recorrer puestos de segunda mano, artesanía, antigüedades y arte.

—-La parroquia de Mandiá, celebra sus fiestas en honor a Santa Uxía

Sábado. día 13, comienza la fiesta a las 08.00 horas con dianas y alboradas. que darán paso a las 9.00 horas al pasacalles con gaiteiros. A las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne en honor a Santa Uxia amenizada por la Rondalla Santa Uxía de Mandiá. A continuación los presentes podrán disfrutar a partir de las 14.30 horas con lasesión vermú a cargo del grupo Punto Clave.

Por la noche, a partir de las 22.00 horas, se celebrará una gran verbena amenizada por el grupo Antha y el grupo Punto Clave.

El domingo, a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne amenizada por la Rondalla Santa Uxía de Mandiá. Finalizado el acto, a las 14.30 horas, dará comienzo la sesión vermú a cargo del grupo Jaque.

EN ARES

—-El domingo se celebra el VIII Homenaje Musical a Gildo Illobre. El evento tendrá lugar en la Iglesia de San Xosé de Ares a partir de las 19:00 h.

Las agrupaciones que actuarán en esta edición son:Trovadores de Ares, Rondalla Mugardesa y la Rondalla de Mulleres de Sta. Uxía de Mandiá.

EN AS PONTES

—-Este sábado, día 13, el Lago das Pontes será el escenario del primer Festival Barco Dragón. El evento, se llevará a cabo a partir de las 09:00 h.

El festival contará con diferentes competiciones, incluyendo carreras de la categoría DB12 BCS/ACS Mixto, Femenino y el DB22 Dragon Boat Battle.

—-El sábado, día 13, primer día de fiesta en Marraxón, la en honor a Virxe dos Remedios , dará comienzo a las 13.00 horas con la misa solemne que precederá a la sesión vermú amenizada por el dúo Venus, formación que también animará la verbena junto al dúo Matices.

El domingo, a las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne seguida de las tradicionales pujas con productos del campo y sesión vermú con el dúo Matices. EN CARIÑO —-Sábado, día 13, por la mañana el grupo de gaitas Barallocas animará el pasacalles. A las 13.00 horas se oficiará una misa solemne en honor a San Luis, seguida de procesión acompañada por el citado grupo de gaitas. A continuación, sesión vermú con aperitivos amenizada por el grupo Superstar, A las 18.00 horas habrá una competición de juegos populares y a las 22.30 horas verbena con el grupo Superstar y grupo y DJ Party. A las 00.00 horas, se llevará a cabo el sorteo de un jamón con dos botellas de Rioja y un vale para la estación de servicio da Pedra. El domingo, por la mañana la Banda de gaitas do Ortegal animará el pasacalles. A las 10.00, 11.00 y 12.00 horas se oficiarán misas rezadas en honor a la Virxe dos Remedios y a las 13.00 horas tendrá lugar la misa cantada por el Coro da Pedra, seguida de procesión. A continuación, sesión vermú con aperitivos amenizada por la orquesta Super Top.



A las 22.30 horas verbena con la orquesta Super Top. El lunes, a mediodía tendrá lugar laGran Xira Veciñalcon sardinas y churrasco amenizada por el cuarteto de gaitas y dúo Caramelo. EN CEDEIRA —-El Ciclo Cantos e Contos ao Solpor, llega a Cedeira con una nueva edición que se desenvolverá por diferentes parroquias. Todos los espectáculos tendrán lugar a las 20.00 horas. Este sábado, día 13, en el local de la AAVV de San Román, será el turno de Avelino González con su propuesta «Chistes que foron contos». EN NARÓN —-Sábado 13 y domingo, en el pabellón da Mocidade (A Gándara), VI Feira de Antigüidades, Coleccionismo e Vintage, organizada en colaboración con la Asociación Ferro Vello.(en el pabellón da Mocidade (A Gándara).piezas únicas en mobiliario antiguo, artículos de decoración, monedas,libros, útiles de labranza, sellos, artesanía y discos. La entrada es gratuita en horario de mañana y tarde.