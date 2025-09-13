Investigado a un vecino de As Pontes como presunto autor de un delito de incendio forestal en agosto de 2025

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Ortigueira y agentes ambientales del Distrito I y de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) investigan a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal.Los hechos ocurrieron a raíz del incendio registrado a las 20.30 horas del día 22 de agosto del año 2025 en la parroquia de O Freixo en el término municipal de As Pontes de García Rodríguez.
En el transcurso de la ardua investigación, los efectivos actuantes constataron que los mismos ocurrieron de forma intencionada y estaba relacionado con la eliminación de la maleza existente, la regeneración de los pastos y ahuyentar los depredadores del ganado existente en la zona.
Tras el exhaustivo análisis de la documentación recabada, lograron la identificación del supuesto autor del incendio, procediendo a su investigación como presunto autor de un delito de incendio forestal.