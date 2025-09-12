El Baxi Ferrol se presentó oficialmente en el Cantón de Molíns

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

El Baxi Ferrol repite el conjuro para iniciar una nueva temporada, con la presentación oficial de todos sus equipos en la tarde-noche de este viernes en el Cantón de Molíns.

El acto empezaba con música dj amenizada por Javi Masaguer mientras todos los equipos de la base del Baxi Ferrol se subían al escenario recibiendo el aplauso de toda la afición, con varias intervenciones de jugadores, jugadoras y técnicos de la entidad.

El plato fuerte llegaba con la presentación del primer equipo del Baxi Ferrol que esta temporada volverá a competir en la Liga Femenina Endesa y en la Eurocup Women, aprovechando este acto para desvelar sus camisetas de calentamiento en su segunda participación en la competición europea, con referencias a la ría de Ferrol y a los ayuntamientos de la comarca.

La capitana Gala Mestres pedía el apoyo de la afición para afrontar esta nueva temporada y poder seguir dando alegrías a la ciudad, a lo que se sumaba el entrenador Lino López prometiendo trabajo para volver a ilusionar.

Por su parte, el presidente Santi Rey quería agradecer el apoyo a todos los patrocinadores del club y a las instituciones públicas, cerrando este turno de intervenciones el alcalde de Ferrol; José Manuel Rey Varela, deseándole una buena temporada a las jugadoras y técnicos del Baxi Ferrol.

Una vez presentados todos los equipos del club, salían al escenario Malditos Pendejos para ponerle el broche de oro a esta presentación oficial del Baxi Ferrol.