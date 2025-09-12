La Policía Nacional alerta ante un nuevo repunte de estafas en inversiones en criptomonedas

La Policía Nacional ha detectado un repunte significativo de estafas en Galicia en las últimas semanas centrado en la inversión en criptomonedas como gancho. Los delincuentes aprovechan en creciente interés en las divisas digitales para engañar a los ciudadanos, causando sustanciosas pérdidas económicas.

La mayor parte de los ciberdelincuentes contactan con sus víctimas a través de las aplicaciones de mensajería instantánea y de las redes sociales más usadas, en donde publicitan sus servicios, ofreciéndoles alta rentabilidad mediante la inversión en el sector de las criptomonedas. En algunas otras ocasiones, son las víctimas las que buscan en la red posibilidades de inversión y acaban cayendo en falsos “chiringuitos financieros” que les ofrecen rentabilidades imposibles.

El entramado de supuestos asesores ofrecerá a la víctima la prestación de servicios de inversión, con la generación de grandes beneficios y seguridad.

El modus operandi consiste en solicitar una inversión inicial que irá de los 100 a los 250 euros. Tras ello, le aportarán a la víctima el acceso a una página o app fraudulenta. En ésta le harán creer, con datos falsos y mostrando gráficas de ganancias, que en pocos días su inversión crece, y la animarán a efectuar cada vez transferencias bancarias más importantes.

Una vez que se hayan invertido cantidades mayores, cuando la víctima intente retirar su dinero, le exigirán tarifas adicionales o utilizarán cualquier excusa para evitar esa extracción.

La realidad es que el dinero nunca estuvo invertido, lo que la víctima ve es una ficción creada por los estafadores. En el momento que ellos consideren, y si la persona estafada comienza a sospechar o dice no tener más dinero para invertir, bloquearán su cuenta y dejarán de interactuar con la víctima, cortando toda comunicación.

Se tiene constancia de denuncias en las que las víctimas que hace unos años habían sido defraudadas con estas falsas inversiones, reciben llamadas de nuevo de los estafadores, haciéndose pasar por supuestos abogados especializados en recuperación de activos financieros.

En esta ocasión les solicitarán un cuantioso pago inicial para comenzar a “trabajar” y que recuperen el dinero invertido.

En la Policía Nacional, agentes especializados en fraudes informáticos están llevando a cabo diferentes gestiones de investigación con la finalidad de parar este tipo de delincuencia, que generalmente actúa en grupos criminales organizados.

Pautas a seguir

Para evitar ser víctima de una estafa de inversión en criptomonedas se recomiendan las siguientes pautas

1. Desconfíe de las promesas de ganancias rápidas y sin riesgos. Las inversiones en criptomonedas son volátiles, conllevan riesgos. Si nos ofrecen rentabilidades periódicas y seguras debemos desconfiar.

2. Sea cauteloso con las ofertas que nos lleguen de forma inesperada. No descargue archivos ni inicie conversaciones con desconocidos que nos ofrezcan este tipo de productos.

3. Investigue a fondo antes de invertir. Antes de usar cualquier plataforma verifique su reputación. Busque reseñas o comentarios y compruebe si está regulada por los autoridades competentes.

4. En caso de sospecha, consulte en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta comisión tiene un listado completo de lo que son considerados “chiringuitos financieros”, es decir, entidades no autorizadas.

5. Desconfíe de presiones para invertir rápido: Las estafas suelen utilizar tácticas de urgencia para forzar decisiones apresuradas.

6. Proteja su información personal y sus claves. No comparta las claves privadas de su monedero digital. Los servicios legítimos nunca le pedirán esta información.