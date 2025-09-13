Tres componentes de la AD Judo Ferrolterra participan en la Copa de España Junior

Este fin de semana se disputa en Ourense, en el Pabellón de los Remedios, la Copa de España de Judo en categoría Junior.

El club AD Judo Ferrolterra, desplaza 3 judocas , Bruno Carrodeguas -66 kg, Xabier Leira -73kg y Pablo López -90 kg, dos entrenadores Alberto Castro y Alberto López “Pitu”. Como árbitro Armando Castro. Es la primera competición de esta temporada que seguirá con otra salida del club a Gran Canaria y a Lugo.

Esta competición marcará los objetivos a conseguir en esta temporada por los judocas Junior del club.