Cabanas impulsa el programa «Corresponsabilidade Consciente»

14 septiembre, 2025 Dejar un comentario 35 Vistas

En este inicio de curso académico Cabanas impulsa el programa «Corresponsabilidade Consciente» en el ámbito de la comunidad educativa del CEIP Eladia Marino.

A través de esta iniciativa, el Concello busca conocer la realidad de la corresponsabilidad actual en familias para, en un siguiente paso, llevar a cabo actividades de sensibilización y orientación que permitan seguir avanzando en este campo.

Actividades como encuestas, análisis y talleres tendrán lugar al amparo de esta campaña de Cabanas que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia. Se quieres participar o más información contacta con el departamento de Servicios Sociales en el 981 495959 o servizos.sociais@cabanas.gal

