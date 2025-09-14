En este inicio de curso académico Cabanas impulsa el programa «Corresponsabilidade Consciente» en el ámbito de la comunidad educativa del CEIP Eladia Marino.

A través de esta iniciativa, el Concello busca conocer la realidad de la corresponsabilidad actual en familias para, en un siguiente paso, llevar a cabo actividades de sensibilización y orientación que permitan seguir avanzando en este campo.

Actividades como encuestas, análisis y talleres tendrán lugar al amparo de esta campaña de Cabanas que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia. Se quieres participar o más información contacta con el departamento de Servicios Sociales en el 981 495959 o servizos.sociais@cabanas.gal