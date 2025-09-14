Ares celebra a súa oitava homenaxe musical ao veciño Gildo Illobre

O Concello de Ares, a Rondalla Trovadores de Ares e Bodegas y Vinos Ares, como axente colaborador xunto coa Rede Cultural da Deputación da Coruña, impulsarán a VIII Homenaxe Musical a Gildo Illobre, un evento musical que rende homenaxe ao veciño falecido en 2015.
O domingo 14 de setembro, a Igrexa de San Xosé acolle este emotiva actuación a partir das 19:00 horas, recordando a relevancia e o legado musical de Gildo Illobre no seu municipio, que foi acordeonista e director da propia Rondalla Trovadores de Ares, unha das agrupacións que cantarán xunto coa Rondalla Mugardesa e a Rondalla de Mulleres de Santa Uxía de Mandiá.
Lembrarase a pegada de Illobre na vida musical da contorna aresá, mais tamén da comarca, con participación en múltiples orquestras e grupos e a dirección de diferentes coros parroquiais, amosando unha contribución constante ó municipio.