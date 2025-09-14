APE Galicia en colaboración con COFER realiza en Ferrol un Curso de Emergencias y lucha contra incendios. El curso tendrá una parte online (del 15 al 21 de septiembre) y una sesión presencial y práctica (el día 24 de 9,00 a 15,00 horas) en las instalaciones de COFER en A Malata.

APE Galicia lanza en Ferrol un curso gratuito sobre emergencias y lucha contra incendios para mejorar la formación en seguridad laboral.

La Asociación de Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia (APE Galicia), con la financiación de la Xunta de Galicia, pone en marcha un curso 100% gratuito de Emergencias y Lucha contra Incendios, dirigido a personas interesadas en adquirir competencias clave en seguridad, prevención de riesgos e intervención en situaciones de urgencia.

Esta formación, que combina modalidad online y sesión presencial en la provincia de A Coruña, tiene como objetivo capacitar a los participantes en la prevención y actuación ante emergencias, lo manejo de medios de extinción, la aplicación de protocolos de seguridad laboral y la correcta respuesta ante incendios.

Con plazas limitadas, el curso está abierto a la ciudadanía y supone una oportunidad única para reforzar la empleabilidad en un sector con una alta demanda de perfiles formados en prevención y seguridad.

“Desde APE Galicia apostamos por una formación práctica, útil y accesible para todos. Este curso es una oportunidad real para mejorar la capacitación en PRL y dar un paso adelante en la carrera profesional”, señalan desde la entidad. La inscripción puede realizarse a través de la web www.apegalicia.gal. Se recomienda a las personas interesadas anotarse lo antes posible debido al alto interese registrado en otras provincias.