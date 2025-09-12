Juan Domingo de Deus, alcalde de Mugardos, tomó posesión como nuevo diputado provincial

En la mañana de este viernes se celebró una sesión plenaria ordinaria de la diputación provincial de A Coruña y en el transcurso de la misma tomaron posesión seis nuevos diputados y diputadas del grupo provincial del Partido Popular, entre ellos Juan Domingo de Deus Fonticoba, alcalde de Mugardos.

Tras las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 fueron elegidos diputados por el partido judicial de Ferrol Susana Sanjurjo, edil del concello de Ferrol y María del Mar Méndez Vilela, portavoz del grupo popular en el concello de Moeche, si bien esta última y según acuerdo del partido sería diputada provincial durante los dos primeros años y su puesto lo pasaría a ocupar Juan Domingo de Deus.

Juan Domingo de Deus

Juan Domingo de Deus Fonticoba es un político gallego del PPdeG, en la actualidad alcalde de Mugardos.

Tiene 49 años, nació en Mugardos el 31 de marzo de 1976. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Profesor de Enseñanza Secundaria. Está casado y tiene un hijo.

Fue elegido alcalde de Mugardos en 2015. Dejó la alcaldía en agosto de 2016, después de prosperar una moción de censura presentada conjuntamente por IU, Iniciativa Ciudadana de Mugardos (ICM) y BNG. En diciembre de 2019 volvió a ser elegido alcalde tras prosperar una moción de censura apoyada por los tres concejales del PsdeG-PSOE.

Tras las recientes elecciones del 28 M, consiguió que su candidatura fuese la mayoritaria si bien al no lograr la mayoría absoluta hasta el 17 de junio no se supo si podría volver a la alcaldía, que la logró al no contar la mayoría de izquierda, en el acto de la votación, con los votos necesarios.