Avanzan en Ferrol las obras de reparación en el CEIP de Esteiro

Se están realizando mejoras en el pabellón por un importe de cerca de 45.000 euros. Esta actuación se enmarca en el convenio subscrito entre Ayuntamiento y Xunta de Galicia con el que se subsanarán deficiencias en los 10 ceips del municipio.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela acompañado del director territorial de la consellería de Educación, Indalecio Cabana, y de la concejala de Educación, Patricia Cons, ha visitado el CEIP de Esteiro con motivo de las obras que se están realizando en el mismo. “Estamos a actuar nos colexios públicos da cidade para mellorar ou subsanar patoloxías existentes nas instalacións dos centros”, afirmó. “A educación é unha das nosas preocupacións e ocupacións”, destacó.

En el caso de Esteiro, en el pabellón, se está reponiendo los hierros de acero de la cubierta, se sellará la junta de dilatación y las brechas existentes, se sustituirán las farolas, se repondrán las barandillas en escaleras y se colocará una puerta. Todas estas mejoras cuentan con una aportación económica de 44.830,98 euros, que forman parte del convenio subscrito entre el Ayuntamiento de Ferrol y la Consellería de Educación, a través del cual se destina más de un millón de euros para la mejora de las instalaciones deportivas en los 10 ceips del municipio.

“Ambas administracións temos un compromiso firma coa educación e tamén co fomento do deporte entre o alumnado”, afirmó Rey Varela. “Os colexios non son só espazos onde se imparten coñecementos, son lugares onde os nenos pasan gran parte do seu tempo e temos que poñer a disposición dos nenos ferroláns a mellores instalacións para que poidan medrar e aprender na mellor contorna posible”, añadió

Por su parte, el director territorial de la consellería de Educación, Indalecio Cabana, agradeció al Ayuntamiento de Ferrol “a súa aposta pola educación” y que “suma xunto coa inversión da Xunta de Galicia unha importante mellora nos pavillóns deportivos dos ceips”.

Al amparo de este convenio, se ejecutarán mejoras en los ceips de San Xoán de Filgueira, Plurilingüe A Laxe, Plurilingüe Ángela Ruiz Robles, Cruceiro de Canido, Isaac Peral, Plurilingüe Almirante Juan de Lángara, Ledicia, Pazos y Ceip Plurilingüe de Ponzos.