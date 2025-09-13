La vuelta ciclista a Galicia provocará en Neda restricciones de tráfico este domingo

La celebración en Ferrolterra de la cuarta y última etapa de la 23 Vuelta Ciclista a Galicia provocará restricciones de tráfico en Neda este domingo 14 de septiembre por la mañana. Así, entre las 10:40 y las 11:10, aproximadamente, las avenidas Médico Cebreiro, Algeciras, AC-115 y la avenida de Xuvia permanecerán cortadas al tráfico para facilitar el paso y garantizar la seguridad de los 120 ciclistas que compiten en la prueba.

La etapa decisiva del Tour, con salida y meta en Ferrol y un recorrido de 130 km, atravesará un total de nueve municipios de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En el caso de Neda, se prevé que los primeros ciclistas entren en la zona dO Puntal sobre las 10:44 y lleguen a la vecina Narón sobre las 10:52 horas.

La Policía Local de Neda y miembros del Grupo de Voluntarios de Protección Civil colaborarán con la Unidad de Tráfico de la Guardia Civil, controlando los cruces con las carreteras más importantes (AP-9 y AC-862) para evitar el acceso de vehículos al recorrido de la carrera ciclista.

El Ayuntamiento agradecen a la comunidad local su cooperación y comprensión ante cualquier pequeña molestia que esto pueda ocasionar.